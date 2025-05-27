В ГД внесут проект о праве регионов устанавливать свои правила проживания мигрантов

Партия «Новые люди» разработает законопроект о праве регионов устанавливать свои правила проживания для мигрантов. Об этом 360.ru заявил глава фракции Алексей Нечаев.

Он отметил, что в случае принятия проекта регионы смогут ограничивать число мигрантов в одной квартире, а также вводить дополнительные требования к минимальному знанию русского языка.

Также документ предполагает, что расселение иностранцев по районам можно будет квотировать.

«Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу», — пояснил парламентарий.

Нечаев напомнил о том, как недавно в Петербурге мигрант ворвался с кувалдой к 76-летнему профессору и начал угрожать ему убийством, круша все вокруг. Причиной для нападения якобы стал шум от ремонта в соседней квартире.

Политик назвал подобную ситуацию недопустимой и указал на необходимость ужесточить условия проживания для иностранцев.