Мигрант избил кувалдой двух рабочих в Петербурге

В петербургском поселке Парголово мигрант напал с кувалдой на двух рабочих из-за шума в соседней квартире. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Мигрант напал с кувалдой на двух рабочих из-за шума от ремонта в соседней квартире, причинив им телесные повреждения, а также повредил имущество на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении нападавшего. При этом не уточняется, какие травмы могли получить рабочие. Председатель СКР Александр Бастрыкин уже поручил доложить о ходе расследования.

До этого Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на журналистку в Санкт-Петербурге 11 мая. Женщина оказалась практиканткой и работала над материалом, когда местный житель ударил ее в лицо.