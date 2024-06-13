В ГД внесут проект о праве получать на руки зарплату не ниже МРОТ

Депутат ГД Нилов: поправки в ТК гарантируют зарплату на руки не ниже МРОТ

Фото: РИА «Новости»

В Госдуму представят на рассмотрение законопроект, по которому работники будут получать на руки заработную плату не ниже МРОТ. Об этом в Telegram-канале написал один из авторов проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

«Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Нилов отметил, что зарплату на уровне МРОТ получают около пяти миллионов россиян, и сейчас с этой суммы удерживается подоходный налог, что недопустимо.

МРОТ с 2025 года составит более 22 тысяч рублей в месяц.  Со следующего года этот показатель свяжут с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых россиян.

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