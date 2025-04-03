В ГД внесли проект о нормах этики и психологической помощи для сотрудников ФСИН

Правительство внесло в ГД законопроект, закрепляющий право сотрудников ФСИН на психологическую помощь. Соответствующий документ опубликовали на сайте парламента.

Законопроект должен устранить неопределенности, уточнить условия работы в уголовно-исполнительной системе (УИС) и детали прекращения службы.

Согласно ему, за неофициальное общение с заключенными будут увольнять. Для укрепления дисциплины издадут кодекс этики и служебного поведения.

«Неформальные отношения с заключенными, осужденными и подозреваемыми бывают, и эти поправки вводят требования, соблюдение которых просто необходимо, в правовой режим»», — заявил член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с «Парламентской газетой».

Также работникам ФСИН предоставят право на получение психологической помощи. По мнению Кабанова, это необходимо — работа у сотрудников очень тяжелая, поддержка положительно отразится на их состоянии.

При этом экс-сотрудник ФСИН, генерал-майор запаса внутренней службы Елена Зарембинская не согласилась с пунктом. По ее словам, тюремные охранники и так получают психологическую поддержку. Помощь им оказывают без законодательных актов, а на основании внутренних приказов.

Ранее депутаты ГД приняли законопроект, позволяющий ФСИН получать данные из больниц о педофилах без их согласия. Ранее получить информацию было нельзя, если преступник не соглашался на это.