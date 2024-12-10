ФСИН получила доступ к данным медучреждений о педофилах

ГД приняла законопроект о праве ФСИН получать данные о педофилах без их согласия

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволяет ФСИН получать данные из медучреждений о педофилах без их согласия. Об этом сообщил ТАСС .

Данные, составляющие врачебную тайну, предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы. Но получить такие сведения в отношении педофилов без их согласия было невозможно.

Принятый проект закона устранил это правило.

Ранее петербургский городской суд отправил под стражу православного блогера Клауда Роммеля, обвиняемого в совращении 11-летней девочки. Ребенок приходил к Роммелю заниматься по школьным предметам.