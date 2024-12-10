ФСИН получила доступ к данным медучреждений о педофилах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, который позволяет ФСИН получать данные из медучреждений о педофилах без их согласия. Об этом сообщил ТАСС.
Данные, составляющие врачебную тайну, предоставлялись по запросу органа уголовно-исполнительной системы. Но получить такие сведения в отношении педофилов без их согласия было невозможно.
Принятый проект закона устранил это правило.
Ранее петербургский городской суд отправил под стражу православного блогера Клауда Роммеля, обвиняемого в совращении 11-летней девочки. Ребенок приходил к Роммелю заниматься по школьным предметам.
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