Медведев призвал без промедления выдворять мигрантов-наркоманов

Нельзя давать возможность мигрантам с наркозависмостью остаться в России и легализоваться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
«Одна из острых проблем в области миграции — ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России», — призвал Медведев.
Он добавил, что только такие меры позволят полноценно обеспечить эпидемиологическую безопасность российских граждан и бороться с наркоманией и преступностью.
Ранее в Москве задержали организаторов незаконной миграции. Они орудовали под видом салона парикмахерских услуг и пункта ремонта телефонов. Подозреваемые подделывали бланки о прибытии иностранного гражданина и штампы о пересечении границы.
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