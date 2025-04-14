Депутат Гаврилов: индексацию пенсий проведут дважды в 2026 году

С начала следующего года в России будет действовать новый порядок индексации страховых пенсий. О двухэтапной процедуре повышения выплат рассказал RT глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, в феврале выплаты проиндексируют с учетом инфляции, а в апреле — «прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде России».

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — отметил Гаврилов.

Парламентарий также пояснил, как будет рассчитываться сумма пенсии. Если в 2025 году человек получает 23 тысячи рублей, а инфляция составит 5%, то размер выплаты увеличится до 24 150 рублей. В случае если доходы фонда позволят, в апреле к этой сумме прибавят еще 2%.