В ГД раскрыли мотивы уступившей дорогу Путину кошки

Черная кошка струсила пробежать перед кортежем президента России Владимира Путина, чтобы не брать на себя «такую ответственность». Своим наблюдением депутат Госдумы Виталий Милонов поделился с NEWS.ru .

«Она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — сказал он.

По мнению Милонова, она поняла, что сразу же появятся дискуссии о роли черных кошек и «вылезут экстрасенсы». Поэтому животное поступило мудро.

Накануне журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале обратил внимание на ситуацию, которая произошла с кортежем президента России Владимира Путина. Кошка вышла на дорогу, но при виде черного Aurus российского лидера резко замерла. Потом она сдала назад и убежала по газону.

Видео сняли в четверг, 12 сентября, когда Путин посещал Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.