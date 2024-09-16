В ГД раскрыли мотивы уступившей дорогу Путину кошки
Милонов: черная кошка не захотела лишней ответственности перед кортежем Путина
Черная кошка струсила пробежать перед кортежем президента России Владимира Путина, чтобы не брать на себя «такую ответственность». Своим наблюдением депутат Госдумы Виталий Милонов поделился с NEWS.ru.
«Она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек», — сказал он.
По мнению Милонова, она поняла, что сразу же появятся дискуссии о роли черных кошек и «вылезут экстрасенсы». Поэтому животное поступило мудро.
Накануне журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале обратил внимание на ситуацию, которая произошла с кортежем президента России Владимира Путина. Кошка вышла на дорогу, но при виде черного Aurus российского лидера резко замерла. Потом она сдала назад и убежала по газону.
Видео сняли в четверг, 12 сентября, когда Путин посещал Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.