Миронов предложил включать в стаж период обучения студентов в педвузе

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой включить период обучения студентов в педагогическом вузе в трудовой стаж. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Соавтором инициативы выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагаю включить в трудовой стаж учителей период обучения в педагогическом вузе со второго курса при условии успешного окончания обучения с последующим трудоустройством в государственную или муниципальную школу», — отметил Миронов.

Это сделает профессию учителя более привлекательной и поможет решить проблему «старения» педагогического состава. Ведь стаж будет начинаться еще во время учебы, а не после трудоустройства.

Он подчеркнул, что в регионах по-прежнему не хватает учителей, а педагогические коллективы работают с большой нагрузкой. Особенно в сельской местности.

Выпускники педагогических вузов не стремятся работать в школах, сказал Миронов. Их привлекает репетиторство и частная практика. Если же они устраиваются в школу, то по разным причинам долго там не задерживаются.

«Поскольку в целом по стране не хватает несколько сотен тысяч учителей, обеспечение наших школ квалифицированными кадрами должно стать приоритетом государственной политики в сфере образования», — заявил парламентарий.

Ранее Миронов предложил ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей, работающих на полторы или две ставки. Депутат заявил, что в системе образования остро не хватает нескольких сотен тысяч преподавателей. Главные причины — огромные нагрузки и невысокие зарплаты. Помимо уроков и проверки домашних заданий, педагоги вынуждены составлять отчеты и общаться с родителями через чаты.