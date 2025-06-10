Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал россиян отказаться от продукции, произведенной во Франции, из-за планов концерна Renault построить оборонные заводы на Украине. Его официальный комментарий есть в распоряжении 360.ru.

«Уверен, что для народа России, который во имя Победы в годы Великой Отечественной войны понес самые большие в мире безвозвратные людские потери и для которого слово „фашизм“ отнюдь не пустой звук, раздуваемые руководством Франции фашистские нарративы абсолютно неприемлемы», — заявил Шеремет.

Он напомнил, что в то время Renault поставил вермахту десятки тысяч единиц техники и с тех пор, по мнению депутата, так и не сделал никаких выводов.

Ранее парламентарий, представляющий в Госдуме Республику Крым, уже предложил приравнять логотип автопроизводителя к фашистской символике.