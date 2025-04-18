В ГД призвали официально разрешить богослужения в российских консульствах

Депутат Нилов: в ГД внесут проект о праве на богослужения в консульствах

В Госдуму внесут законопроект, который закрепит право совершать богослужения на территории российских консульств. В случае принятия это узаконит работу приходов, исторически сложившихся во многих странах, заявил 360.ru председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если открыть устав консульской службы, там написано, что запрещается открытие и действие религиозных организаций. Однако на практике во многих странах, где существуют российские консульства, исторически сложилось, что много лет работают приходы», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что у некоторых верующих сотрудников консульств есть потребность в богослужениях, и призвал пойти им навстречу в этом вопросе.

«Поэтому мы уточняем, что такое право есть, и по их просьбам могут быть приняты все организационные мероприятия, и это не будет нарушением установок консульской службы», — подчеркнул Ярослав Нилов.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Максим Первозванский напомнил, что главными традициями на Пасху являются посещение храма, соблюдение поста и молитва.