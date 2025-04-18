Протоирей Первозванский: основными традициями Пасхи являются посещение храма и молитва

Протоиерей Русской православной церкви Максим Первозванский в интервью радио Sputnik призвал верующих помнить о глубинном духовном значении праздника Пасхи, подчеркнув, что праздничные обычаи должны дополнять веру, а не становиться заменой религиозным практикам.

Первозванский напомнил, что основными традициями светлой Пасхи являются посещение храма, соблюдение Великого поста и молитва. Он подчеркнул, что придание особого значения внешним атрибутам праздника, таким как яйца и куличи, может привести к забыванию главной сути торжества — спасения человечества Богом через его смерть и воскрешение.

Священник добавил, что традиционные символы Пасхи могут варьироваться, например, яйцо можно красить в традиционной русской манере или купить кулич в Дубае. Однако любое нововведение должно гармонично вписываться в традиционный уклад.