В ГД призвали активизировать проверки газового оборудования в домах

В России нужно возобновить более тщательные проверки газового оборудования в жилых домах и увеличить размер штрафов за выявленные нарушения. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые зачастую допускаются либо из-за халатности, либо в стремлении сэкономить», — сказал парламентарий.

По его словам, эти изменения необходимы для обеспечения безопасности россиян, потому что действующие на данный момент административные штрафы (до двух тысяч рублей для граждан, до пяти тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц) недостаточны.

Ранее в Московской области начала действовать программа бесплатного техобслуживания газового оборудования для ветеранов. В рамках ТО специалисты полностью разбирают и очищают оборудование, проверяют, правильно ли работают газовые клапаны, оценивают тягу в дымоходе и работу вентиляции, а также занимаются поиском возможных утечек газа.