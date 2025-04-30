Ветераны Подмосковья смогут бесплатно сделать ТО газового оборудования

Фото: На газораспределительном пункте «Самаровка» в г. о. Королев / Медиасток.рф

В Подмосковье в этом году начала действовать программа бесплатного техобслуживания газового оборудования для ветеранов. Ее главная задача — обеспечить безопасность при использовании газа в повседневной жизни.

Во время обслуживания специалисты полностью разбирают и очищают оборудование, проверяют, правильно ли работают газовые клапаны, а также ищут возможные утечки газа, оценивают тягу в дымоходе и работу вентиляции.

Бесплатное обслуживание положено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также тем, кто награжден знаками «Жителю Сталинграда», «Жителю Блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя». Чтобы получить услугу, нужно иметь регистрацию в Московской области или владеть жилой недвижимостью на ее территории.