В ГД придумали, как выдворять мигрантов из России за их счет

Иностранцев можно выдворять из России за их счет. Об этой идее в комментарии 360.ru напомнил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Согласно статистике госзакупок, за январь-ноябрь 2025 года регионы запросили на покупку билетов для депортации мигрантов без гражданства 828,5 миллиона рублей. Это почти на 30% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

«Депортация иностранцев финансируется из бюджета, так что избавление от нежелательных гостей обходится налогоплательщикам в кругленькую сумму. В 2024 году расходы на выдворение из России достигли рекордных значений, превысив один миллиард рублей», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что еще два года назад партия предложила ввести обязательный депортационный депозит для мигрантов в размере, достаточном для их выдворения.

«Такой депозит при пересечении границы вносится иностранцем на специально открытый счет. В случае депортации эти средства пойдут на возмещение затрат; если мигрант уезжает по своей воле, деньги ему возвратят при выезде», — добавил Миронов.

Поток мигрантов начал сокращаться, но стоимость депортации будет расти.

«Так что лучше один раз все сделать по уму, чем ломать голову, где взять деньги на выдворение „ценного специалиста“ или, может, проще и дешевле оставить его в стране. И зачем нам цифровизация, если не для решения подобных нужных стране задач», — заявил депутат.

Ранее в ГД предложили депортировать иностранцев по решению суда в случае уклонения от медицинского освидетельствования.