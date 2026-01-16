Мигрантов предложили выдворять из России по новому основанию

Мигрантов предложили выдворять из России за уклонение от медосвидетельствования

Иностранных граждан предложили депортировать из России по решению суда в случае уклонения от медицинского освидетельствования. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую сообщил ТАСС

На рассмотрение в нижнюю палату парламента внесли три законопроекта по противодействию незаконной миграции и защите здоровья россиян. Один из них предлагает выдворять мигрантов из страны по решению суда за уклонение от медосвидетельствования.

Штрафы за уклонение иностранцев от медосвидетельствования предложили повысить в 12 раз — до 50 тысяч рублей.

Также законотворцы предложили ввести штраф для медорганизаций до миллиона рублей за нарушение порядка проведения врачебного осмотра мигрантов. Кроме того, использование поддельных справок о медосвидетельствовании мигрантами повлечет лишение свободы до четырех лет.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил внедрить биометрию для мигрантов на все границы России.