В ГД предложили увеличить ежегодный отпуск с 28 до 35 дней

Стандартную продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней из-за выпадающих выходных. Об инициативе ТАСС рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.

Депутат предложил добавить к отпуску неделю. В этот срок должны быть учтены как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы россияне могли отдыхать 35 дней в году.

Новичков заявил, что такое количество дней позволит работающим россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы, что предотвратит профессиональное выгорание. Депутат предложил сохранить возможность разделить отпуск на части в течение года.

Сотрудники могут распоряжаться своим отпуском по собственному усмотрению и не выполнять рабочие обязанности в этот период. Однако работодатель может попросить сотрудника вернуться на работу из-за производственной необходимости. При этом работник может отказаться прерывать отпуск, это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины.