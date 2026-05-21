Юрист Рашина разъяснила условия досрочного возврата работника из отпуска
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Его стандартная продолжительность составляет 28 календарных дней, которые можно использовать по частям. Юрист Виктория Рашина уточнила в беседе с RT, что сотрудники могут распоряжаться своим отпуском по собственному усмотрению и не выполнять рабочие обязанности в этот период.
Однако существуют ситуации, когда работодатель может попросить сотрудника вернуться на работу из-за производственной необходимости.
«Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ», — подчеркнула специалист.
Юрист также отметила, что работники вправе отказаться от выхода на работу во время отпуска, и это не будет считаться нарушением трудовой дисциплины.
Кроме того, Виктория Рашина напомнила, что не допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на вредной или опасной работе.
Если сотрудник соглашается вернуться из отпуска, его неиспользованные дни должны быть предоставлены в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску за следующий рабочий год.