В ГД предложили создать в России единую систему охраны школ

В Госдуме предложили повысить уровень защиты образовательных учреждений в России, создав единую систему охраны школ. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, направивший соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову.

В письме парламентарий совместно с депутатом Яной Лантратовой заявил о необходимости ввести единые требования и обязательную специализированную подготовку охранников.

По словам Миронова, нормативы должны содержать четкие требования: возраст от 25 до 50 лет, наличие среднего профессионального образования, прохождение спецкурса охранной подготовки с изучением детской и подростковой психологии, оказания первой помощи и других важных направлений.

«После получения допуска к работе им нужно давать лицензированное разрешение на ношение и использование травматического оружия в экстренных ситуациях на территории школы», — отметил депутат.

Миронов добавил, что недавние случаи нападений на школы свидетельствуют о необходимости принять безотлагательное решение в сфере обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что пытавшемуся зарезать учительницу школьнику из Петербурга предъявили обвинение.