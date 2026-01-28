В ГД предложили сократить рабочую неделю для одного из многодетных родителей

В Госдуме предложили сократить до 30 часов рабочую неделю одному из многодетных родителей. Об этом 360.ru сообщили в ЛДПР.

С инициативой выступили депутаты фракции во главе с председателем партии Леонидом Слуцким. По мнению парламентариев, мера позволит многодетным россиянам сохранить баланс между карьерой и семьей, а также положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

«Не все могут нанять няню, обратиться за помощью к бабушкам и дедушкам или оставить работу и полностью посвятить себя воспитанию детей. Решить эту проблему смогло бы сокращение рабочей недели», — пояснил Слуцкий.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 28 января.

