В ГД предложили разрешить наследовать аккаунты в соцсетях и домены

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Александр Демин обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с инициативой. Они предложили ввести понятие «цифровое наследство». Это позволит гражданам завещать доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и цифровых сервисах. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«В российском законодательстве отсутствует четкое определение цифрового наследства — при возникновении соответствующих ситуаций действуют только общие нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие стандартный порядок наследования. Однако цифровые активы, такие как аккаунты в соцсетях, домены, криптовалюты и личные данные, обладают особыми характеристиками, из-за которых применение обычных правил зачастую приводит к спорным и неоднозначным ситуациям», — отметили депутаты.

Судьба цифровых активов зависит от внутренних правил платформ. Часто они не дают наследникам доступ к ним, а только сохраняют память о владельце или удаляют страницу.

Мировой опыт демонстрирует, что эта проблема решаема, отметили парламентарии. В некоторых странах доступ к цифровым активам приравнен к наследованию другого имущества.

«В связи с этим партия „Новые люди“ предлагает разработать и внести в Гражданский кодекс РФ изменения, которые бы ввели в правовое поле понятие „цифрового наследства“. Необходимо четко определить статус цифровых активов и закрепить право граждан завещать доступ к ним назначенному лицу», — указано в письме.

Как подчеркнули авторы инициативы, механизм можно внедрить в уже действующие цифровые сервисы, такие как портал «Госуслуги». Это даст гражданам возможность управлять своими цифровыми активами. Нотариусам же он поможет эффективно оформлять последнюю волю наследодателей.

