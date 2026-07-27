В ГД предложили радикальный метод борьбы с бездомными собаками

В ГД предложили держать пойманных бродячих собак в приютах и искать им хозяев

Возвращать отловленных на улицах бродячих животных обратно во дворы не нужно. Таким собакам следует искать новых хозяев, как рассказал ТАСС депутат Госдумы от фракции ЛДПР Валерий Селезнев.

Сейчас, как правило, бродячих собак после поимки просто стерилизуют. Затем их снова выпускают на свободу. Парламентарий счел, что эта система неэффективна.

По мнению Селезнева, намного удобнее будет держать собаку в питомнике до того, как ей не найдут нового хозяина. Для выполнения этой работы политик считает необходимым сформировать специальную государственную службу.

ЛДПР также предложила сделать процедуру чипирования и регистрации принудительной для всех кошек и собак.

Отдельный блок инициатив фракции касается финансовой ответственности хозяев. Для владельцев агрессивных и бойцовых собак хотят ввести обязательное страхование. Если такой питомец нападет на человека, пострадавшему выплатят до миллиона рублей.

Ранее бездомная собака напала на пятилетнего мальчика в Анапе.