В Госдуме предложили заменять ипотеку стройсберкассами

Механизм строительных сберегательных касс можно внедрить в России в качестве альтернативы ипотеке. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат объяснил, что такая модель выгоднее и может дать россиянам возможность накопить деньги при поддержке государства. По его словам, ипотека является американской моделью покупки жилья, а стройсберкассы — европейской.

«Это специальная кредитная организация, где люди могут накапливать средства на жилье. Причем не просто накапливать, а государство дает премии [к накоплениям]», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что с помощью стройсберкасс квартиру можно купить в 2,5 раза дешевле, чем через ипотеку.

«Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах. И мы будем этого добиваться», — уточнил Миронов.

