Милонов назвал шуткой слова о геях на авто с тонированными стеклами

Милонов: слова о тонировке авто как признаке секс-меньшинств были шуткой

Тонировка стекол, а также изменения в выхлопной системе машины являются серьезным нарушением правил дорожного движения, но никак не указывают на сексуальную ориентацию владельца автомобиля. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что пошутил, когда назвал желание тонировать стекла авто признаком нетрадиционной сексуальной ориентации*.

«Это же шутка. Все, кроме людей, лишенных чувства юмора, это прекрасно понимают», — объяснил парламентарий.

Он добавил, что многие водители несерьезно относятся к соблюдению ПДД и мешают жить другим, устанавливая «ревущие» выхлопные системы.

«Отдельные личности настолько охамели, что позволяют нарушать правила дорожного движения, изменять конструктивные особенности автомобиля или мотоцикла и осознанно превышать норматив по шуму, делая невозможной жизнь окружающих людей», — добавил Милонов.

Ранее он предположил, что люди начинают злоупотреблять алкоголем из-за «внутренней и духовной пустоты». Он призвал бороться с первопричинами алкоголизации вместо того чтобы менять часы работы магазинов.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.