Лудоманам приготовиться. Зачем нам онлайн-казино и какой будет цена сверхприбыли

В России предложили легализовать онлайн-казино. Идею подкрепляют обещанием немалой выгоды: если установить для такой деятельности налог в 30%, то бюджет ежегодно станет получать около 100 миллиардов рублей. Но так ли нужно подобное развлечение, ведь погоня за легкими деньгами зачастую пускает жизнь человека под откос.

На каких условиях хотят легализовать онлайн-казино Вопрос о легализации онлайн-казино подняли в Минфине. Предложение глава ведомства Антон Силуанов направил президенту Владимиру Путину, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. В министерстве полагают, что запрет можно снять при соблюдении нескольких условий: назначение оператора указом президента по предложению правительства;

ставки будут принимать через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами;

налоговая нагрузка составит не менее 30% выручки за вычетом выплаченных выигрышей;

администрировать новый налог будет ППК «Единый регулятор азартных игр»;

для желающих делать ставки установят возрастной порог в 21 год;

оператора и регулятора наделят функциями по профилактике игровой зависимости. В качестве параллельной меры Минфин также выступил за усиление блокировки нелегальных сайтов и финансовых переводов в их пользу.

Инициатива Минфина разделила Госдуму на два лагеря В Госдуме на инициативу отреагировали по-разному. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Shot отметил, что деталями предложения министерство депутаты пока не ознакомились, но торопиться с решением не стоит. «У игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. <…> Не думаю, что нам надо сразу начинать снимать все барьеры», — сказал он. Позицию Силуанова парламентарий назвал хорошо продуманной и подчеркнул, что считать ее хайпом нельзя.

Более критически настроен руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, который напомнил NEWS.ru о последствиях, если идею все-таки поддержат.

Считаю, что легализовать онлайн-казино в России — это дикая и антинародная инициатива. <…> Минфин, по сути, хочет зарабатывать на зависимости, азарте, и это порочный подход. Так можно предложить и легализацию наркоторговли — это ведь тоже деньги.

Миронов назвал озвученный Минфином доход бюджета в 100 миллиардов копейками в масштабах страны: суммы, по его словам, несоизмерим как гигантским социальным, так и финансовым ущербом легализации для россиян. «Люди начнут спускать в онлайн-казино семейные деньги, еще глубже влезать в долги и кредиты, чаще идти на преступления. Мы же понимаем, что такое игромания. И знаем еще одно нерушимое правило, о котором забывают азартные люди: казино всегда в выигрыше», — предупредил он.

Почему онлайн-казино популярны Советник гендиректора букмекера Fonbet и зампредседателя комитета Торгово‑промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в беседе с 360.ru отметил, что онлайн-казино легализовано в большинстве стран, а занимаются этим видом деятельности юридические лица. «Из всех азартных игр, которые существуют, именно онлайн-казино наиболее привлекательно для игроков», — указал он. У таких казино, добавил Оганезов, самая обширная клиентская база, а люди стремятся играть онлайн из-за возможности получить легкие деньги: не нужно много размышлять, как, например, в ставках на спорт. Игроков привлекает ожидание так называемого случая, манны небесной.

В настоящее время, так как основные онлайн-казино находятся в недружественных странах, и, как это ни странно, большинство базируется на Украине, происходит большой отток денежных средств россиян за рубеж.

Поток средств, которые проходят через зарубежные онлайн-казино, контролировать невозможно. Собеседник 360.ru сказал, что речь идет о сумме примерно в три триллиона рублей оборота этого рынка. «Поэтому Минфин как раз выступает с инициативой легализовать данный вид деятельности, чтобы можно было контролировать финансовые потоки, и деньги оставались все-таки внутри страны, а не шли куда-то за границу», — объяснил Оганезов. Механизм регулирования деятельности онлайн-казино он счел довольно понятным: для этого, как и предложил Минфин, определят единого оператора, широкому кругу юридических лиц лицензию попросту не дадут. Коснувшись вопроса профилактики лудомании, Оганезов напомнил об уже действующем в России самозапрете на азартные игры. Что именно будет делать оператор, собеседник 360.ru не ответил.

Зачем онлайн-казино запретили Адвокат и психолог Ринат Мещеров наиболее важным с точки зрения легализации онлайн-казино назвал способы отследить контингент подобных заведений. Он также обратил внимание, что в России не зря закрыли все это поле в свое время. «Зачастую целые деревни проигрывали пенсии, последние сбережения в банальных автоматах, которые даже автоматом-то не назовешь. <…> Чем хорошо то решение, которое мы имеем: люди, которые хотят поиграть в казино и развлечься, могут доехать до Сочи или до других специальных географических зон», — подчеркнул эксперт.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легально в интернете могут работать только букмекеры и тотализаторы. Легальные казино действуют в специальных игорных зонах — в Сочи, Калининградской области, Приморье, Алтайском крае и Крыму.

Мещеров добавил, что проверить онлайн, играет совершеннолетний или нет, трудно. А определить лудомана и вовсе невозможно.

Азартные игры, казино и прочее — способ не заработать, а потратить, способ отдохнуть. Это развлечение для богатых. К сожалению, мало кто это понимает, и люди весьма со скромным достатком сливают последние деньги. <…> Мы через это все уже проходили. И как мы онлайн можем это отследить и предотвратить, мне не совсем понятно.

Среди лудоманов, по словам психолога, довольно много потенциальных клиентов казино и любителей азартных игр. И введенный запрет был острой необходимостью для того, чтобы оградить от полного разорения самые социально неблагополучные слои общества. «Пчелы не будут бороться против меда. Мы можем возлагать на пчелу сколько угодно обязанностей по профилактике, сбор нектара и всего остального. Но они как собирали его, так и будут собирать», — оценил Мещеров идею возложить на оператора миссию по предупреждению игровой зависимости.

Он также призвал не оглядываться на мировой опыт в данной сфере и согласился с позицией Минфина по поводу ожидаемых доходов в бюджет лишь частично.

Это баснословные деньги, но все они имеют корень в социально неблагополучных последствиях для населения, причем зачастую для самых незащищенных слоев, самых уязвимых. Проигрываются в пух и прах, как правило, не богатые люди, а достаточно бедные. <…> В худшем случае человек сопьется и вообще упадет на социальное дно. Нужны ли нам эти сверхприбыли такой ценой? Я думаю, что нет.

Мещеров отнес азартные игры к жестоким развлечениям, от которых стоит оберегать россиян и в особенности молодое поколение. «Вещи, связанные с казино — развлечение для тех, кто может позволить себе потратить некое количество денег. Ну и тех, кто может вовремя остановиться. Поэтому я, наверное, противник таких историй, потому что онлайн мы не сможем обеспечить безопасность наиболее уязвимых социальных слоев. Мало того, фактически сразу автоматически втягиваем туда молодежь», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Сколько в России лудоманов? Психиатр-нарколог Марат Сараев подчеркнул, что к специалистам обращается множество страдающих лудоманией, и врачи относят эту зависимость к заболеваниям. Причем подвержены ей и несовершеннолетние.

Люди находятся в состоянии, можно сказать, одержимости от психофизиологических нарушений. И исходя из него, попадают в такую кабалу.

Он допустил, что легализация онлайн-казино приведет к более усиленному контролю, а уже существующие платформы выведут из серой зоны. «Вопрос требует очень серьезного обсуждения с точки зрения юридического, экономического и других обоснований пользы для населения, для бюджета, страны. Но если говорить с точки зрения психиатрии, наркологии и заболеваемости среди населения, это плохо, несет очень большие риски и, соответственно, проблемы», — предупредил Сараев.

По мнению психиатра, на минимизацию рисков увеличения количества зависимых от азартных игр при легализации онлайн-казино потребуется долгий срок, как и работе по борьбе с подпольными заведениями такого плана.

Это должна быть очень серьезная борьба. Это огромная проблема, которую за один год или одним решением не искоренить. Тут еще есть и спрос на подобные вещи: он складывался годами, потому что [сфера] была в сером поле.

Любая форма лудомании, обратил внимание Сараев, для некоторых подобна смерти: многие семьи столкнулись с подобной проблемой, вынуждены лечить близких и выступают в принципе против таких площадок. «Статистики нет, потому что многие обращаются анонимно, конфиденциально. И даже официальные организации могут эту информацию передавать по решению суда или следственных органов. Поэтому вы нигде не найдете официальных цифр, сколько у нас людей страдает такой формой заболевания», — подчеркнул врач. Он пояснил, что видов лудомании много, как и зависимых. Но чаще всего это молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет.