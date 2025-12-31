В ГД предложили давать дополнительный отпуск работающим в новогоднюю ночь

Россиянам, работающим в новогоднюю ночь, могут полагаться дополнительные три дня отпуска. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков, сообщило РИА «Новости».

Парламентарий направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

В документе говорится о возможности закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, занятым в ночь с 31 декабря на 1 января.

«Реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьей», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что в наступающем 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Шестидневка ожидает работников только в 2027-м.