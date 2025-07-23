Милонов призвал скорректировать ценовую политику при транспортных коллапсах

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал изменить правила ценообразования и сформировать механизмы контроля за тарифами в условиях транспортного кризиса. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Парламентарий напомнил, что 21 июля РЖД запустила дополнительный поезд между Москвой и Санкт-Петербургом из-за отмены авиарейсов. При этом цена билетов начинается от 17 тысяч рублей, что, по мнению депутат, недопустимо.

«Это не сезонный наплыв пассажиров, а ЧП», — подчеркнул Милонов.

Он назвал ненормальными ситуации, когда людям предлагают заменить отмененный рейс самолета поездом за 39 тысяч рублей, добавила газета «Петербургский дневник».