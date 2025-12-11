В ГД подготовили проект закона о мерах против сбежавших за рубеж

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о мерах против лиц, которые уехали за границу в попытке избежать наказания. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Комиссия подготовила к внесению в Госдуму пакет законопроектов об установлении временных ограничительных мер к лицам, которые пытаются избежать уголовного или административного наказания, скрываясь за рубежом», — отметил он.

Речь идет о тех, кого признали виновными по шести статьям КоАП: невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений закона об иноагентах, нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России, призывы к введению санкций в отношении страны, дискредитация ВС и участие в деятельности нежелательной организации.

В качестве наказания предлагается запрет на регистрацию физлица в качестве самозанятого или ИП, приостановка регистрации прав на недвижимое имущество и действие водительских прав.

Ранее в России ужесточили наказание за самовольное оставление воинской части.