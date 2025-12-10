В России ужесточили наказание за самовольное оставление части

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, сокращающий срок самовольного отсутствия в воинской части с 10 до двух суток. По истечении этого времени военная служба не будет засчитана. Поправки внесены в статью 38 закона 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Закон устанавливает, что в срок военной службы не включается время, когда призывник самовольно покидает воинскую часть или установленное место службы, а также когда он без уважительной причины не является на службу более двух суток.

Также время отсутствия военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, не будет учитываться, если он находится вне воинской части или установленного места службы без уважительных причин дольше двух суток.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Они представляют собой учебно-практические занятия.

По закону «О воинской обязанности и военной службе», в запасе состоят мужчины, которые служили по призыву или контракту, а также те, кто не служил, но достиг возраста 30 лет. Кроме того, в запасе находятся выпускники военных учебных заведений и женщины с военно-учетными специальностями.