В ГД объяснили, зачем мамам с детьми до 3 лет нужно позволить уйти на удаленку

В Госдуму собираются внести проект об обязательном переводе беременных и матерей с детьми до трех лет на удаленку, если они подадут письменное заявление об этом. Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова в комментарии 360.ru поддержала инициативу и объяснила, почему это действительно необходимая мера.

«Во время беременности состояние женщины меняется, ей требуется больше отдыха, правильный режим дня и питания, а это не всегда удается совместить с работой», — указала парламентарий.

Кроме того, продолжила Лантратова, некоторым приходится долго добираться до рабочего места, порой требуется ехать с пересадками на нескольких видах общественного транспорта. А это тяжело даже для обычного человека, тем более для беременной женщины.

«К тому же это лишние контакты в том числе и с не дай бог больными людьми. Поэтому, конечно, если женщине удобнее и ее работа позволяет перейти на удаленку, такая возможность должна быть», —добавила депутат.

Еще более актуально это предложение для женщин с маленькими детьми. Иногда их просто не с кем оставить, в сад многих берут только с трех лет, подчеркнула собеседница 360.ru. Кроме того, надо принимать во внимание, что цена на услуги нянь высокая, не все себе могут позволить.

«Женщина вынуждена отказываться от работы, семья теряет доход, выплат с 1,5 лет уже нет. Конечно, нужно создать условия, при которых женщина сможет совмещать материнство и работу в первые годы жизни малыша, когда она так нужна ему», — резюмировала Лантратова.