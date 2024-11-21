Россиянкам с детьми захотели разрешить работать удаленно

В Госдуму внесут проект о праве матерей с детьми до трех лет работать удаленно

Российские парламентарии предложили разрешить беременным женщинам и матерям с детьми до трех лет переходить на удаленный режим работы. Об этом сообщило РИА «Новости» , в распоряжении которого оказался законопроект.

Его авторы предложили обязать работодателей, чтобы они по письменному заявлению работников переводили их на дистанционный график работы. При этом специфика работы должна позволять это сделать.

«Переводить на удаленный режим следующие категории работников <…> беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет», — указано в пояснительной записке к документу.

Ранее эксперт по управлению личными и семейными финансами Наталья Тимошкина предложила разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать график рабочего времени и формат работы — гибридный или удаленный.