В ГД объяснили, зачем блокировать деньги от продажи квартиры на 7 дней

В Госдуме предложили на семь дней блокировать средства от продажи квартиры для проверки действительности сделки. Такая мера защитит продавца от мошенников, рассказала 360.ru автор инициативы, зампредседателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По ее словам, в случае принятия закона мера распространится на все виды сделок, кроме альтернативных, когда вместе с продажей одного объекта покупается другой.

«Там есть специальные счета, и видно, что деньги уходят именно на покупку квартиры. Что касается остальных сделок — предлагается для всех на неделю охлаждение. Действительно, ситуация уже приобретает критический характер», — объяснила парламентарий.

Один-два человека ежемесячно обращаются к Разворотневой после того, как лишились жилья в результате мошеннических схем.

«Когда они приходят, и даже когда они обращаются в полицию, не только к депутату, сделать уже ничего невозможно. Сделка проведена полностью по закону. После проведения сделки деньги сняты своими руками, отданы мошенникам, мошенников найти невозможно. Как правило, прозрение для продавцов наступает в тот момент, когда приходит покупатель и говорит: „Давай теперь освобождай квартиру, передавай мне помещение“», — рассказала Разворотнева.

Она отметила, что процесс передачи квартиры — это критический момент. До этого средства нужно блокировать. При этом никаких специальных проверок проводиться не будет.