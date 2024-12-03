Пенсионерка вернула себе проданную из-за аферистов квартиру

Пенсионерка из Новосибирска смогла отвоевать свою квартиру у мошенников. Женщина стала жертвой телефонных аферистов, сообщило издание «Прецедент» .

Преступники позвонили пенсионерке и рассказали, что неизвестные якобы оформили на ее имя несколько кредитов. Чтобы их погасить, россиянке посоветовали взять ссуду. Также ее убедили продать единственное жилье. Ради спасения накопленных средств пожилая женщина выставила квартиру на продажу. Вырученные от сделки средства она отправила мошенникам.

На следующий день пенсионерка поняла, что ее обманули. Она сразу же обратилась за помощью в полицию. В ходе следствия выяснилось, что мошенники ввели женщину в заблуждение и все действия она выполняла по их указке.

В итоге сделку признали недействительной. Жилплощадь вернули законной хозяйке. Однако жительнице Новосибирска предстоит отдать покупателям деньги за квартиру.

В Казани пенсионерка лишилась квартиры и накоплений, поверив мошенникам. Они представились сотрудниками силового ведомства.