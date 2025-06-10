В ГД исключили наживу на борьбе с мошенниками

В ГД призвали пресечь попытки нажиться на борьбе с кибермошенничеством

Внедрение обязательной маркировки звонков не должно привести к росту цен на услуги для потребителей. Такое заявление сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов .

Он напомнил, что недавно Госдума приняла закон, который вводит маркировку звонков от организаций в целях борьбы с телефонными и интернет-мошенниками.

«С 1 сентября компании должны предоставлять для маркировки номера своих телефонов операторам связи. Так человек сразу увидит, откуда звонок», — отметил парламентарий.

Однако в правительство поступили сигналы о том, что затраты на обязательную маркировку приведут к росту цен на финансовые услуги. В первых рядах жалобщиков оказались банкиры, которые в прошлом году получили рекордную прибыли в 3,8 триллиона рублей.

«Теперь имеют наглость ставить власти ультиматум — либо нам дают налоговые льготы, либо мы переложим затраты на клиентов. Вот уж действительно за копейку удавятся», — сказал Миронов.

Он призвал кабмин не идти на уступки «финансовым хорькам» и решительно пресекать попытки поднять стоимость услуг при борьбе с кибермошенничеством.

Сразу два закона о борьбе с аферистами в Сети ввели в июне. Меры направлены на то, чтобы обезопасить россиян от финансовых потерь.