В ГД хотят запретить въезд иностранцам за оскорбление России

Иностранцы, которые выступают против интересов России за рубежом, могут получить отказ во въезде в страну. Об этом сообщил 360.ru один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Речь идет о поправках, которые сейчас готовятся ко второму чтению. Это законопроект был рассмотрен 2,5 недели назад Госдумой. Его суть: закрепить возможность привлечения к административной ответственности граждан, которые совершили правонарушения за границей, направленные против интересов России», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что вводимые правила регулирования распространяются на все категории правонарушений, вне зависимости от гражданства и статуса совершившего их лица.

«Законопроект допускает арест имущества и финансовых сбережений, в случае, если человек не выплатит штраф самостоятельно. Но эта мера носит исключительный характер, ее можно применить только по решению суда. Но самая главная цель нашей инициативы: если нарушители захотят со временем вернуться в Россию, то это будет для них весьма проблематично», — резюмировал Фаррахов.

Ранее стало известно, что на имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, ему запретили совершать действия с домом и участком в городском округе Истра.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.