Имущество Моргенштерна арестовали

Арест наложили на дом и участок рэпера Моргенштерна в Истре

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна* наложили арест, ему запретили совершать действия с домом и участком в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба Московской прокуратуры.

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры на имущество иноагента Алишера Моргенштерна* наложили арест. <...> Моргенштерну* по решению суда запрещено совершать какие-либо юридические действия с жилым строением и земельным участком, <...> а также с тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием», — заявили в ведомстве.

Против рэпера завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Максимальное наказание по этой статье — вплоть до двух лет лишения свободы, минимальное — штраф до 300 тысяч рублей.

В начале января «в хламину» пьяный Моргенштерн* упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.