Юрист Гусятникова поддержала идею продления выплаты алиментов до 23 лет

Инициатива продления выплаты алиментов детям до 23 лет, а не до 18, позволит им спокойно получить образования, не отвлекаясь на мысли о том, как подработать. Об этом «Мир 24» рассказала старший управляющий партнер юридической компании Полина Гусятникова.

Однако, по ее словам, у этой ситуации есть и обратная сторона. В частности, речь идет о том, что в России существует определенная проблема с выплатой алиментов и до 18 лет. В настоящее время можно говорить о 1,5 миллиона должников, 90% из которых — мужчины.

Более того, многие идут на ухищрения, чтобы занизить сумму выплат. Средние алименты в России сейчас составляют около 10 тысяч рублей. И эта сумма, подчеркнула Гусятникова, вряд ли серьезно поможет студенту и закроет его финансовые потребности.