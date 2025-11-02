В ФРГ создадут бесполетную зону над хранилищами радиоактивных отходов

Власти Германии планируют ввести запрет на полеты над временными хранилищами радиоактивных отходов из-за участившихся случаев появления неизвестных дронов. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR .

Развитие технологий дронов создало новые риски и задачи для властей, поэтому было решено усилить защиту объектов. Федеральное правительство уже согласовало инициативу с властями земель.

Бесполетная зона появится над хранилищами в Лубмине, Горлебене и Ахаусе. Запрет начнет действовать с 19 марта 2026 года и охватит территорию радиусом 1,5 километра и высотой до 600 метров.

