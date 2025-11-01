Berliner Zeitung сравнила запреты на поездки в Россию с практикой времен ГДР

Приглашенная автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонн Мюллер сравнила современные запреты на поездки в Россию с мерами времен холодной войны, когда граждан Восточной и Западной Германии искусственно противопоставляли друг другу. По ее мнению, новые санкции ЕС и США, фактически закрывшие туристические маршруты в Россию, стали зеркальным отражением ограничений эпохи ГДР.

Журналистка напомнила, что во времена социалистической Германии людям запрещалось ездить на Запад, а теперь — на Восток.

Она отметила, Запад вновь разжигает вражду и лишает граждан свободы выбора, объясняя это политическими мотивами. Ранее, по словам Мюллер, власти ГДР убеждали людей, что поездки на Запад вредят стране, а сегодня Брюссель и Вашингтон используют ту же риторику — только в отношении Востока.

«Тогда нас учили противостоять „классовому врагу“, а сегодня политики называют врагом Россию. Ненависть и пропаганда — тогда и теперь», — пишет журналистка.

Мюллер заключила, что история повторяется, и, несмотря на призывы не ездить в Россию, она вновь испытывает то же упрямое желание — поехать именно туда, как когда-то в молодости, назло запретам.