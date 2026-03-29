В ФНС предупредили о блокировке счетов в мае при одном условии

После 20 мая Федеральная налоговая служба начнет блокировать счета россиян, которые своевременно не задекларируют доходы за 2025 год. Об этом РИА «Новости» сообщила член совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

Она напомнила, что у ФНС есть право блокировать счета спустя 20 рабочих дней после 30 апреля. Декларировать доходы необходимо самостоятельно в случаях получения дохода от зарубежных источников, сдачи имущества в аренду, выигрыша от 4000 рублей в лотерею и продажи недвижимости.

«Если опоздали с подачей декларации и заблокировали счета, то ограничения по счетам снимут, как только предоставите декларацию», — объяснила Мучараева.

Налоговый орган примет решение об отмене блокировки не позднее следующего рабочего дня после представления отчетности.

Мучараева добавила, что сдать декларацию 3-НДФЛ, помимо физических лиц, также обязаны индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной практикой адвокаты, нотариусы и ряд других лиц.

