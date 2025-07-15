В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры, он сбил бойца ФСБ

Сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински задержали в Екатеринбурге. Он совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов, сообщил в Telegram-канале глава ФПБК Виталий Бородин.

«Задержан сын азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который при задержании его отца, Шахина Шыхлински, сбил сотрудника спецслужб», — написал он.

По данным Telegram-канала Mash, Мутвалы Шыхлински чуть не задавил оперативника при попытке скрыться от погони. Он вез своего отца возле ТЦ «Баку Плаза», когда их пытались задержать правоохранители.

Ранее стало известно о задержании главы азербайджанской диаспоры на Урале. Его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу об убийствах, которое завели против братьев Сафаровых. После допроса Шахина Шыхлински отпустили.