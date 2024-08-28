Кино Mail.ru: «Брат 2» и «Остров» возглавили топ-50 лучших отечественных картин XXI века

Специалисты Кино Mail.ru проанализировали оценки пользователей и составили топ-50 лучших отечественных картин XXI века. Возглавила рейтинг криминальная драма Алексея Балабанова «Брат 2».

На второй строчке оказался фильм «Остров» режиссера Павла Лунгина. Тройку лидеров замкнула военно-историческая драма Александра Котта «Брестская крепость».

Кроме того, в список попали «В августе 44-го», «Легенда № 7», «Движение вверх», «Время первых», «Дурак», «9 рота», «Битва за Севастополь» и другие.

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