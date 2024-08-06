В Египте российских туристов отделили от поляков и украинцев

В Египте группы из россиян стали возить на экскурсии отдельно от украинцев

Туроператоры стали возить российских туристов отдельно от украинских и польских. Об этом сообщил сайт «Тонкости туризма» , сославшись на рассказ читательницы Натальи Мурашовой, посетившей Египет.

«Из нововведений по экскурсиям от туроператоров: российских туристов теперь стараются возить везде отдельно, как минимум от украинцев и поляков», — рассказала она.

По словам Мурашовой, это связано с некоторыми происшествиями, которые происходили между туристами. Теперь группы для экскурсий с россиянами небольшие. Например, первую набрали для тура по Каиру. В команду вошли шестеро отдыхающих, один гид и два водителя.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян заявил, что Крым занял первое место в 2024 году по увеличению потока туристов в России. Он объяснил успех доступными ценами и отсутствием курортных сборов.