Турэксперт Мкртчян назвал Крым лидером по росту турпотока среди регионов России

В этом году Крым занял первое место по увеличению потока туристов в России. Об этом «Крыму 24» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

Он выделил ряд факторов, способствующих этому успеху. Во-первых, они назвал цены, которые остаются на уровне прошлого года. Даже если были небольшие повышения, то в пределах 10%.

Во-вторых, отсутствуют курортные сборы, что является значительной заслугой Главы Крыма Сергея Аксенова, который на протяжении пяти лет не вводит их для отдыхающих, подчеркнул Мкртчян.

В-третьих, регион стал более доступным транспортно. Люди активно используют автодорогу через исторические места, а также продолжают ездить через Крымский мост и по железной дороге. Эти ключевые преимущества сделали Крым основным центром туристического потока в России, подытожил эксперт.