В эфире радиостанции Судного дня прозвучали четыре новых загадочных сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 10:54 по московскому времени в эфире «жужжалки» прозвучало слово «Нептун». В 15:48 станция передала слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». В 18:41 радиостанция передала еще одно странное слово — «нутобакс».

Обычно радиостанция Судного дня передает загадочные слова, но 17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Шамана «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.