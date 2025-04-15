В эфире радиостанции Судного дня прозвучали четыре новых загадочных сообщения

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре новых сообщения

Jens BÃ�ttner/dpa
Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/www.globallookpress.com

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала четыре новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 10:54 по московскому времени в эфире «жужжалки» прозвучало слово «Нептун». В 15:48 станция передала слово «тимус». В 17:17 прозвучало слово «лисоплащ». В 18:41 радиостанция передала еще одно странное слово — «нутобакс».

Обычно радиостанция Судного дня передает загадочные слова, но 17 декабря УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Шамана «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

Интересно

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей ее называют «жужжалка».

В конце прошлого года, 11 декабря, радиостанция передала сразу 24 сообщения за день. Точное месторасположение радиостанции никто не знает. Что известно о ней, читайте в материале 360.ru.

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