Депутат Говырин сообщил, что передвижные аптеки начнут работать в отдаленных селах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в малонаселенных и отдаленных селах без стационарных аптек начнется эксперимент по продаже лекарств из передвижных аптечных пунктов. В мобильных аптеках не будут продавать наркотические, психотропные и сильнодействующие препараты, передает RT .

Участвовать в эксперименте смогут аптечные организации, которые не менее трех лет имеют лицензию на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Об этом рассказал член думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты, за исключением средств, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требуют особых условий хранения», — пояснил депутат.

Проект будет действовать до 1 сентября 2029 года. За это время власти планируют отработать механизм розничной торговли лекарствами в мобильных пунктах.

По словам Говырина, результаты эксперимента используют для решения вопроса о постоянном внедрении передвижных аптек.