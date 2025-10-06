В движении «Форум такси» не поддержали идею депутата Новичкова ввести специальные карты для бесплатных поездок

Депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил создать специальную социальную карту для пенсионеров, многодетных семей и ветеранов специальной военной операции, которая позволила бы им осуществлять бесплатные поездки на такси и в общественном транспорте. Инициативу в беседе с «Ридусом» прокомментировал председатель движения «Форум такси» Олег Амосов.

Идея Новичкова основана на советской практике, когда ветеранам выдавались талоны на бесплатный проезд в общественном транспорте. Олег Амосов выразил сомнения в целесообразности введения отдельной карты для поездок на такси. Он утверждает, что такая мера может привести к злоупотреблениям и финансовым убыткам для операторов такси.

Эксперт также добавил, что введение дополнительных карт для такси будет использовано мошенниками и аферистами в своих целях.