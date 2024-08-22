В Думу внесли проект о кешбэке до 20 тысяч рублей за путевки в детские лагеря

Группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий возмещать 20% от стоимости путевки в детские лагеря. Документ разместили в думской базе данных.

В пояснительной записке отметили, что закон является основным документом в области обеспечения прав детей на отдых. По нему будут возмещать 20% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей.

«Получаю огромное число обращений граждан с жалобами на высокую дороговизну путевок в детские лагеря», — рассказывал «Известиям» депутат Сергей Миронов.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» также предложила лишать бывших мигрантов российского гражданства за сексуальное насилие, сообщил RT. Речь идет и о понуждении к действиям сексуального характера.

В Госдуме дорабатывают законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность. Доплачивать предложили за 20 лет совместной жизни.