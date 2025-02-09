В Думе разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, разработал законопроект о введении сокращенной на один час рабочей недели. Документ направлен на заключение в правительство, сообщил ТАСС .

«Накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной работе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в законопроекте.

Как отмечает Нилов, в настоящее время стороны трудовых отношений могут сами определить сокращенную продолжительность рабочего времени в пятницу. Однако, по его мнению, в текущих условиях было бы целесообразно закрепить эту норму на законодательном уровне.

Авторы законопроекта считают, что сокращение продолжительности ежедневной работы (смены) на один час накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе позволит улучшить качество жизни работников, сохранить их здоровье и повысить производительность и эффективность их труда. При этом установленная норма рабочего времени останется без изменений.

Ранее в России предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости. Например, четырехдневная рабочая неделя для матерей, как это практикуется в Японии, могла бы стать настоящим спасением для многих работающих женщин.

Акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина выразила сомнения относительно эффективности данной меры. Она убеждена, что решение демографической проблемы лежит в иной плоскости. Простое увеличение свободного времени для рождения детей не является достаточным.