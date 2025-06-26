В Думе призывали ужесточить контроль за передвижными цирками

В России могут усилить контроль за передвижными цирками. Все ради улучшения условий содержания животных. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. Его обращение на имя главы Россельхознадзора Сергея Данкверта оказалось в распоряжении 360.ru.

Согласно документу, предлагается обязать передвижные цирки заранее, за три месяца, уведомлять о своих гастролях. Это позволит властям регулярно проводить проверки в каждом регионе, где они выступают, и контролировать условия содержания животных. Сейчас цирки сообщают о своих планах всего за 10 дней, что мешает полноценному надзору.

«Постоянные переезды могут негативно сказываться на здоровье животных, а временные конструкции для их содержания нередко изнашиваются и становятся небезопасными. Обязательное уведомление о гастролях на квартал вперед сделает систему прозрачной и позволит Россельхознадзору эффективно проверять, как содержатся животные в передвижных цирках», — заявил Гусев.

В России действуют строгие правила по уходу за животными, их питанию и обращению с ними в цирках. Однако случаи жестокого обращения все еще происходят. Особенно часто это случается в частных цирках, которых в стране около 300.

«Предлагаю обязательного уведомления Россельхознадзора о календарном плане гастролирования передвижного цирка на квартал и включить обязательные проверки в каждом регионе в соответствии с календарным планом», — добавил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы выступили против законопроекта о запрете животных в цирках. Гусев отметил, что подобная инициатива — это не забота о животных, а попытка уничтожить российский цирк как культурный институт.